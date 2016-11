Família procura adolescente desaparecida

Desde a segunda-feira, quando saiu de casa para ir a escola, a jovem Fernanda Cristina Souza não deu mais notícias à sua família, que está desesperada a espera de qualquer informação.

A jovem tinha hábitos caseiros, e segundo a avó Irene de Souza, só frequentava o colégio Álvares de Azevedo e a Igreja do Avivamento, no Cristo Rei.

Segundo Irene, não há motivos de conhecimento dos familiares que possam explicar o que está acontecendo. A garota, de apenas 14 anos, saiu de casa com uniforme do colégio, e desapareceu. O caso já é do conhecimento da polícia, que lavrou boletim de ocorrência.

Qualquer informação que possa auxiliar na localização de Fernanda pode ser passada ás autoridades ou a família, através do telefone 9 9375-7666.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo da Família