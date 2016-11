Motorista vilhenense morre após caminhão aquaplanar em Sapezal

O trágico acidente aconteceu próximo ao município de Sapezal – MT, na madrugada desta quarta-feira (23), de acordo com informações, o motorista identificado com Marco Antônio morador de Vilhena, também conhecido como Marquiinho, conduzia seu veículo pela BR-364.

No momento do acidente chovia muito, segundo relatos o motorista perdeu o controle do veículo após o mesmo aquaplanar na BR-364, próximo ao balneário Puby, devido a este fato a carreta empurrou a cabine arremessando marcos para fora do caminhão.

Marco viajava em companhia de seus colegas que se comunicavam através rádio, conhecido com PX, ao perceberem que o amigo não respondia mais, os motoristas retornaram para ver o que havia acontecido, chegando no local reconheceram a carreta e observaram que marcos estava na pista e não apresentava mais sinais de vida.

Autor e foto: Inforondonia