 
quinta-feira, 24 de novembro de 2016 | Publicado por:

Ofertas de empregos desta quinta-feira

 

SINE-Vilhena*

            •  -AUXILIAR DE COZINHA

              – BIOMEDICA

              -CADISTA

              – ENG. SEG. DO TRABALHO E MEDICINA  DO TRABALHO

              – ESTETICISTA

              – MECANICO INDUSTRIAL JBS COUROS (COLORADO DO OESTE)

              – MONTADOR E SOLDADOR DE INOX

              -MOTADOR DE MOVÉIS

              – NUTRICIONISTA (F)

              – OPERADOR DE MAQUINA FIXA (M) REMOINHO

              – PADEIRO (COM EXPERIENCIA)

              – POLIDOR DE PISO

              – SALGADEIRA (DEIXAR CURRICULUM NO SINE)

              – SOLDADOR (DISPONIBILIDADE DE VIAJAR)

              – TEC. DE SEG. DO TRABALHO(COM EXPERIÊNCIA)

              – TEC. REFRIGERACAO DE AR – CONDICIONADO

              – TORNEIRO MECANICO COM EXPERIENCIA

              -VENDEDOR

               

  • SINE ESTADUAL DE VILHENA/RO

  • AV. CELSO MAZZUTTI, Nº 5147   JARDIM  ELDORADO

    VILHENA/RO     CEP: 76980-000

    CONTATO: (69) 3322-4800

 

virada
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