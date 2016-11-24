Ofertas de empregos desta quinta-feira
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- -AUXILIAR DE COZINHA
– BIOMEDICA
-CADISTA
– ENG. SEG. DO TRABALHO E MEDICINA DO TRABALHO
– ESTETICISTA
– MECANICO INDUSTRIAL JBS COUROS (COLORADO DO OESTE)
– MONTADOR E SOLDADOR DE INOX
-MOTADOR DE MOVÉIS
– NUTRICIONISTA (F)
– OPERADOR DE MAQUINA FIXA (M) REMOINHO
– PADEIRO (COM EXPERIENCIA)
– POLIDOR DE PISO
– SALGADEIRA (DEIXAR CURRICULUM NO SINE)
– SOLDADOR (DISPONIBILIDADE DE VIAJAR)
– TEC. DE SEG. DO TRABALHO(COM EXPERIÊNCIA)
– TEC. REFRIGERACAO DE AR – CONDICIONADO
– TORNEIRO MECANICO COM EXPERIENCIA
-VENDEDOR
- -AUXILIAR DE COZINHA
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SINE ESTADUAL DE VILHENA/RO
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AV. CELSO MAZZUTTI, Nº 5147 JARDIM ELDORADO
VILHENA/RO CEP: 76980-000
CONTATO: (69) 3322-4800
A DIREÇÃO