PM intensifica policiamento durante as festas de final de ano em Vilhena

O Capitão do 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena (3º BPM), Luís Gustavo Oliveira, o capitão Oliveira, falou sobre o policiamento de final de ano em Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, Oliveira comentou que não há nada de diferente dos outros anos. “O trabalho vai ser de prevenção e conscientização, com patrulhamentos na área comercial, abordagens e blitz educativas devido ao período festivo”, comentou Oliveira.

Segundo Oliveira, a operação começa a partir do dia 8 de dezembro e deve prolongar até janeiro de 2017. Ainda, de acordo com Oliveira, não existe um número exato de quantos policiais serão destinados a operação, pois será conforme o efetivo disponível para as datas festivas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia