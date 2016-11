Presidente da Assembleia se reúne com suplente de deputado, Geraldo da Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), se reuniu nesta quarta-feira (23), em seu gabinete, com o suplente de deputado Geraldo da Rondônia, que deverá assumir o mandato na vaga da deputada Glaucione Rodrigues (PMDB), eleita prefeita de Cacoal.

“Será o meu primeiro mandato eletivo e estou com muita expectativa e vontade de trabalhar, para retribuir a confiança de quem acreditou em minhas propostas, nas eleições de 2014. Quero aproveitar esse período como parlamentar para contribuir com Rondônia e com a sua gente”, destacou Geraldo.

Maurão de Carvalho, que está em seu quinto mandato consecutivo como deputado estadual, apresentou ao futuro deputado um pouco das ações inerentes ao cargo, ressaltando a importância de uma atuação transparente e voltada à população.

“O deputado nunca pode esquecer-se de seus compromissos com a sua base, sempre pautando a sua atuação de forma transparente e equilibrada. Rondônia está em franca expansão e o Parlamento é uma ferramenta importante nesse processo de crescimento, pois estamos vivendo um ambiente de harmonia entre os Poderes como nunca antes na história do Estado”, acrescentou.

A posse de Geraldo, o primeiro suplente que assumirá o mandato na atual legislatura, deverá ocorrer após a deputada Glaucione renunciar ao mandato, exigência legal para que possa tomar posse no cargo de prefeita da Capital do Café.

Autor e foto: Assessoria