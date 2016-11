Promotor pede suspensão de salário de prefeito e vice afastados

Através de recomendação enviada ao prefeito Célio Batista, o promotor público Fernando Franco Assunção sugere a suspensão do pagamento dos subsídios do prefeito afastado Zé Rover e do vice-prefeito que está na mesma condição, Jacier Dias, de Vilhena.

A recomendação foi expedida no último dia 21. O representante do MP pondera que o afastamento da função e a restrição da liberdade de Rover e Dias impede o exercício das atribuições dos cargos, justificando a suspensão do salário de ambos.

O promotor também sugere que tal medida seja estendida a outros agentes públicos que possam estar na mesma condição.

Finalizando a sugestão, Fernando Assunção destaca que caso não acate o recomendado o atual Chefe do Executivo pode ser corresponsável em ato de improbidade administrativa nos termos da lei por enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação de princípios gerais da Administração Pública.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia