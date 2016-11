Rosangela Donadon comemora chegada de caminhão para DER de Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) parabenizou o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do estado de Rondônia, através de seu chefe, Ezequiel Neiva, pela aquisição de mais um caminhão para a residência de Colorado do Oeste, cuja finalidade é contribuir com o aceleramento nas execuções das obras realizadas na região do Cone-sul.

O pedido foi feito pela deputada Rosangela Donadon e prontamente atendido pelo chefe do órgão. “O Ezequiel também é da região e sabe da necessidade de se estruturar essa residência. Ela é responsável pela maioria das estradas estaduais de Rondônia, e por conta disso precisa de estrutura de ponta”, comentou a parlamentar.

A residência do DER de Colorado do Oeste vem trabalhando em ritmo acelerado na região a fim de manter as estradas em condições de trafegabilidade.

Segundo a deputada, que fiscaliza constantemente as ações do órgão na região, a residência precisa de mais equipamentos, entretanto compreende as dificuldades que o Estado enfrenta. “Vamos continuar cobrando junto ao Governo do Estado melhores condições de trabalho para os nossos servidores. Sabemos que trata-se de uma luta constante tendo em vista todas as dificuldades que o Estado enfrenta”, disse.

Rosangela Donadon agradeceu também o governador Confúcio Moura (PMDB) pelo apoio em mais essa conquista para a região. “Sem o apoio do governador, a nossa região estaria desassistida. Ele se preocupa com o Cone-sul e sempre vem atendendo nossas reivindicações”, arrematou a deputada.

