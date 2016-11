SEM IRREGULARIDADE: MPE pugna pela aprovação das contas de campanha de Rosani Donadon

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pugnou pela aprovação de prestação de contas de campanha de Rosani Donadon (PMDB), prefeita eleita de Vilhena.

Em decisão proferida na sexta-feira, 18, o promotor de justiça eleitoral, Paulo Fernando Lermen, afirmou que nos autos foram apresentadas despesas e receitas, havendo conexões nos valores de entrada e saídas das contas, bem como dos recibos apresentados.

O promotor informou que as contas foram verificadas por um analista, o qual emitiu parecer conclusivo, opinando pela regularidade das contas. “Outrossim, consta no relatório final do auditor da análise das contas que não se verificou ocorrências de irregularidades, nem impropriedades nas contas ora apresentadas”, frisou Lermen.

As atividades contábeis da campanha de Rosani Donadon ficaram sob responsabilidade do contador Jorge Tonel, com participação e orientação do advogado César Stefanes.

Para o advogado, a aprovação das contas pelo MPE representa a lisura e o trabalho criterioso desenvolvido no pleito eleitoral pela equipe da candidata eleita. “Isto comprova que tudo foi feito dentro da legalidade, respeitando a legislação eleitoral, através de um serviço criterioso, evitando possíveis abusos que possam comprometer as contas”, ressaltou Stefanes.

Após a aprovação, o MPE enviou ofício para análise do Juiz Eleitoral na última segunda-feira, 21.

Texto e foto: Assessoria