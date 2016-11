Seminário reúne produtores rurais em Vilhena

Começou na última quarta-feira (23) o Seminário Rural de Vilhena. O evento, que vai até a próxima sexta, é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo do Estado, através da Superintendência do Desenvolvimento de Rondônia (Suder) e está sendo realizado no campus da Faculdade da Amazônia (FAMA).

O tema desta edição é “Informações hoje, grandes resultados amanhã”. O primeiro dia contou com mais de 150 participantes.

Durante todo o dia, pequenos agricultores e acadêmicos dos cursos de agronomia e zootecnia puderam acompanhar, na parte da manhã, palestras como “sistemas de irrigação e implementos agrícolas” e “práticas sustentáveis no cultivo do café”. Já na parte da tarde, os presentes se dividiram em duas oficinas, uma sobre o manejo e recuperação de pastagem e outra sobre práticas sustentáveis.

“Acredito que para o primeiro dia foi muito positivo. Por ser um feriado municipal, em que comemoramos a emancipação política de Vilhena, tivemos o público foi satisfatório. Acredito que nos próximos dois dias teremos ainda mais inscritos”, destacou o analista técnico Charif Mohamed.

Para o palestrante Walter João da Silva, que falou sobre sistemas de irrigação, explica porque esse tipo de atividade é importante para incentivar a classe produtora na região. “As pessoas têm que investir cada vez mais em novos conhecimentos e, este seminário contará com oficinas e palestras importantes para o homem do campo, por isso é importante a participação de todos”, finalizou.

Para atender os pequenos produtores que buscam conhecimento nas linhas de financiamento, o seminário, durante os três dias, contará com palestras com os representantes do bancos da Amazônia, Sicred e Sicoob.

“Nós recebemos muitos produtores com dúvidas em relação às linhas de créditos para fomentar a propriedade rural, por isso trouxemos gente dessas instituições, para falar com om os produtores”, lembra Ronaldo Halfeld, analista técnico do Sebrae em Vilhena.

“Antes de começar minha palestra recebi várias perguntas de linha de financiamentos e, durante a palestra, pude responder algumas perguntas, principalmente em relação aos recursos do FNO”, finalizou Madson de Campos Lima, gerente do Basa em Vilhena.

A programação é aberta a todos os interessados. Para saber mais sobre as soluções do Sebrae para o seu negócio, acesse www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800.

Texto e foto: Assessoria