Valdete afirma que vai esperar a Justiça se pronunciar sobre acusações de jornal

A vereadora Valdete Savaris (PPS) conversou nesta manhã com a reportagem do Extra de Rondônia, mas preferiu não comentar denúncias publicadas no jornal “Diário da Amazônia” acerca de suposto envolvimento com atos de improbidade.

Por telefone, ela disse estar “de consciência tranquila” e que dará continuidade a seu trabalho neste final de mandato. “Vamos aguardar o desenrolar do caso em âmbito judicial”, declarou.

Valdete Savaris esteve hoje na Câmara de Vereadores e manteve sua rotina normal de trabalho.

Ela foi breve em sua conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, e evitou falar qualquer coisa específica sobre as denúncias. “O caso está na esfera judicial e prefiro aguardar o desfecho desta situação neste âmbito”, declarou.

Ela acrescentou estar “tranquila e serena” e que o fato não vai mudar sua maneira de exercer o mandato.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia