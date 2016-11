Vilhenense pede ajuda para tratamento de filho em Recife

A vilhenense Ester de Abreu da Silva, 43 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia para expor o drama que vive e pedir ajuda para o tratamento do filho Samuel Ribeiro de Abreu, 08 anos, que sofre de distrofia muscular de Duchenne.

Ester contou que o filho vai para Recife (PE) no domingo, 27, com o filho que passará por tratamento na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

A mãe da criança busca por ajuda, pois a família não tem condições de se manter em Recife durante o tratamento do garoto.

Segundo Ester, os primeiros sintomas da doença apareceram quando Samuel tinha quatro anos, e desde então ele tem passado por dificuldades, necessitando de uma cadeira de rodas para se locomover.

“Tenho poucas informações sobre como será no Recife, as passagens já conseguimos, porém não tenho dinheiro para os gastos com a viagem”, afirmou a mãe.

Ester contou que tentou receber um benefício do INSS para seu filho em 2014, porém não deu certo. “Meu marido trabalha, mas não estamos conseguindo juntar dinheiro para a viagem. Estamos tentando encostar Samuel novamente agora com uma advogada, que disse que ate o final do ano teremos uma resposta quanto ao beneficio”, disse Ester.

A família disponibilizou uma conta bancaria para quem puder ajudar: Banco Caixa Econômica agencia 1825 operação 013 conta poupança 00046015-0. Para quem quiser entrar em contato para ajudar e conhecer mais o telefone é o seguinte: (69)9 9238-4450 e 9 8495-7162.

Sobre Duchenne

A distrofia muscular de Duchenne evolui rapidamente, sendo causada pela ausência de uma proteína essencial para os músculos, embora o problema também possa surgir a partir de uma mutação genética sem necessidade, portanto, da hereditariedade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia