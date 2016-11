Carreteiro derruba poste de energia em pátio de posto de combustível

Incidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran) na tarde desta sexta-feira, 25, na Rua Nelson Tremeia, no centro de Vilhena.

Segundo informação colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta Volvo bi trem, estava manobrando para sair do pátio do posto de combustível, quando acabou derrubando o poste de energia e dois troncos de madeira que fazia proteção.

O proprietário foi chamado e assumiu a responsabilidade pelo estrago causado. A empresa de manutenção da Eletrobrás e a representante da Oi em Vilhena foram acionados e estão no local providenciando os reparos e a substituição do poste.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia