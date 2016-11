Célio Batista faz balanço de ações à frente do Executivo de Vilhena

O prefeito em exercício de Vilhena, Célio Batista (PP), completa duas semanas na função otimista e tendo a certeza que encerra a gestão dentro da normalidade.

A prioridade do prefeito Célio Batista, alçado ao cargo no dia 11 deste mês após a prisão do titular do Executivo Zé Rover (PP), é encerrar o ano com as contas em ordem, folha de pagamento quitada e com o Município adimplente perante órgãos federais e a Previdência.

Em visita ao Extra de Rondônia no final tarde da quinta-feira 24, o prefeito explicou que alterou o staff do primeiro escalão em algumas pastas, buscando “agilidade e segurança nos procedimentos”.

Para tanto, optou por dar a titularidade à secretarias para funcionários efetivos, dotados de capacitação técnica para exercer a função. “Temos pouco tempo, decisões tem que ser rápidas e precisas para evitar problemas”, explicou.

O prefeito admite que o Município passa por dificuldades financeiras, “porém estamos avançando”. Foram definidas prioridades e metas para o final da gestão, e tudo está sendo feito para assegurar a transição dentro da maior normalidade possível. Outra questão é evitar a perda de recursos assegurados através de emendas parlamentares, providência tomada com o deslocamento de servidores para a capital federal.

Célio Batista também esteve em Porto Velho no início desta semana, onde obteve resultados produtivos para sua gestão. Ele contou com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), e percorreu diversos organismos do governo do Estado, além da Caixa Econômica Federal.

Detalhando a viagem, o prefeito interino revelou ter conseguido junto a secretaria de Estado da Agricultura mil toneladas de calcário e 170 mil mudas de café, produtos que serão distribuídos aos pequenos produtores, através de associações.

Já na Superintendência de Cultura do Estado, Batista conseguiu liberação de R$ 170 mil para ampliação da Casa da Cultura, iniciativa que contou com participação de Goebel, “que tem sido um importante parceiro da administração neste momento”.

O prefeito também esteve na secretaria de Estado da Educação, tratando da regularização do convênio de transporte escolar, que este ano não teve nenhum recursos repassado pelo governo ao Município. “Conseguimos avançar, e tenho convicção que receberemos pelo menos duas parcelas, o que será importante para equilibrar as contas do Município, que já arcou com tal despesa”, detalhou.

Ele também esteve no DETRAN e na Associação Rondoniense de Municípios, regularizando informações cadastrais da nova administração para dar andamento a processos, ação também realizada em outros departamentos.

O outro compromisso da agenda foi na Superintendência da Caixa Econômica Federal, onde o assunto em debate foi a retomada do projeto da macrodrenagem, obtendo mais prazo para levantar a situação da obra e responsabilidade por sua paralização.

“Mesmo com tantos problemas estamos avançando e estou convicto que vamos executar de forma correta a tarefa que nos foi delegada”, encerrou Célio Batista.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia