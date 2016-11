Dari de Oliveira revela suas expectativas quanto à administração de Rosani Donadon

Liderança tradicional do Democratas em Vilhena e em Rondônia, Dari Oliveira, o atual secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, falou ao Extra de Rondônia sobre o que espera da próxima gestão do Executivo.

Ele também comenta sobre a participação da legenda nas eleições municipais anteriores e sua participação na atual administração de Vilhena.

Dari de Oliveira relembra que o DEM apoiou o prefeito afastado Zé Rover (PP) nas duas eleições que ele venceu, sem exigir cargos ou qualquer outro benefício. “Eu não fazia parte do staff do prefeito até começarem os problemas em sua gestão, quando fui convocado para funções mais importantes, como gerir a SEMOSP na fase final da gestão”, disse.

À frente da pasta executou importantes serviços, caso da implantação do Parque Marechal Rondon, que está na fase de finalização, além de obras como a ciclovia que vai ligar os dois lados da cidade separados pela BR 364 e um amplo estacionamento público na Avenida Marechal Rondon, na região central.

Nas eleições deste ano, o DEM apoiou a prefeita eleita Rosani Donadon, indicando o vice-prefeito Darci Cerutti. Perguntado sobre o que espera do próximo governo municipal, Dari disse que confia muito na prefeita que assume em primeiro de janeiro: “Se não confiássemos não teríamos indicado nosso companheiro Darci Cerutti para seu vice”.

Prosseguindo, ele complementa que Rosani “já demonstrou toda sua capacidade, tem uma enorme sensibilidade social, vivencia e visão administrativa, conhecendo a máquina pública por dentro e por fora”.

Dari pondera que a próxima prefeita “viveu bons e maus momentos na vida pública, porém soube enfrentar os problemas com coragem, resistência e galhardia, sendo esta a base sólida da resistência nos momentos difíceis”.

Para Oliveira trata-se de uma pessoa que está preparada e amadurecida para administrar Vilhena, tendo ao seu lado o Melki, um político carismático, arrojado e de uma visão de desenvolvimento avançada”.

Voltando a falar do prefeito afastado, o Democrata argumenta que “a vida política é fascinante, mas seu mundo é perigosamente pantanoso e muitos se empolgam, se perdem e se afundam nele”.

Oliveira citou também o ex-prefeito Vitório Abrão, “um homem público de elevada visão progressista que teve sua vida política interrompida por não observar o sinal vermelho que sinaliza os limites da complexa e perigosa vida pública, como acabou acontecendo com Rover, “o qual seduzido pelo poder foi além dos limites e tristemente soterrou sua vida pessoal e política”.

Para Dari esses fatos servem de exemplo a todos nós, principalmente às jovens lideranças que estão emergindo em Vilhena.” O gestor público deve e tem que pensar grande, pois o que seria do mundo se não existissem os arrojados, mas o objetivo sempre tem que ser o povo, tendo como fundamento a decência e a honestidade”, filosofou.

Perguntado se poderá vir a ocupar cargos na nova administração, disse que embora goste da vida pública, não é fascinado por cargos e que se sente até melhor quando está a desenvolver seus projetos habitacionais, tendo sido o pioneiro nesse tipo de empreendimento em Vilhena, onde implantou importantes projetos como os Residenciais “Ana Claudia”, “Noêmia Barros” e o “Cidade Nova”.

Dari, que chegou em Vilhena em 1975, já ocupou os mais diversos cargos tanto municipal como estadual sempre com conduta intocável, concluiu sua entrevista dizendo que “o que importa é o desenvolvimento do município e o bem estar povo vilhenense”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia