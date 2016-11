Dupla é presa após tentar furtar peixes em pesqueiro

A tentativa de furto foi registrada na madrugada desta sexta-feira, 25, por volta das zero horas, no pesqueiro Piracolino, situado na zona rural de Vilhena.

Dois homens foram presos após a polícia ser acionada pelo dono da propriedade, que informou ter sido vítima de uma tentativa de furto.

A dupla teria invadido a propriedade com a intenção de furtar peixes, mas o filho do dono do pesqueiro flagrou os acusados, que fugiram correndo levando cercas de arame farpados no peito.

Os acusados foram presos minutos depois quando ligaram para o Corpo de Bombeiros informando que tinham sofrido uma queda de moto. Os bombeiros perceberam que não eram ferimentos de queda e logo o proprietário do pesqueiro informou que dois homens tentaram roubar peixes de sua represa.

A dupla foi reconhecida pelo filho do dono do pesqueiro e receberam voz de prisão, sendo encaminhados para o Hospital Regional para tratar dos ferimentos e logo após a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa