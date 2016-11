FEVEREIRO: as “coleguinhas” Simone & Simaria fazem show em Vilhena

Elas são lindas, estilosas e estão bombando com as músicas que falam sobre amor, separação e sob uma ótica feminina, as “coleguinhas” Simone & Simaria vão se apresentar em Vilhena.

O show será realizado no dia 9 de fevereiro de 2017 no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Sucesso nacionalmente, elas são conhecidas como as “coleguinhas” de Frank Aguiar, a cantora Simaria entrou para a banda do cantor com apenas 14 anos. Depois, elas comandaram o grupo de forró eletrônico Forró do Muído antes de virarem dupla.

Mas as irmãs estouraram em todo o país mesmo em 2015, com o lançamento de Meu Violão e o Nosso Cachorro, o clipe tem mais 63 milhões de visualizações no Youtube.

A organização do evento fica a cargo da empresa “Beto Produções e Eventos”, que é a mesma empresa que trouxe há poucos dias a dupla Maiara & Maraísa que encantou os vilhenenses com sucessos nacionais.

Veja o clipe da música “Meu Violão e o Nosso Cachorro”

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia