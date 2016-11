Luizinho e prefeito de Vilhena apresentam demandas à Seduc

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o prefeito interino de Vilhena, Célio Batista (PP), e o procurador do município, Bartolomeu Alves da Silva, estiveram nesta terça-feira, 22, na Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) e, na oportunidade, foram recebidos pela secretária Fátima Gavioli.

Na pauta da reunião, que contou com as presenças dos procuradores do Estado na Seduc, advogados Francisco Aguiar e Khederson Soares, as autoridades vilhenenses encaminharam reivindicação quanto ao convênio para transporte escolar do município.

O parlamentar destacou o trabalho que vem sendo realizado pela secretária Fátima Gavioli à frente da Seduc e a determinação do governador Confúcio Moura em investir e incentivar as ações no setor educacional, especialmente para que ocorra a melhoria da qualidade do ensino nos estabelecimentos da rede estadual de educação de Rondônia.

Aproveitando o ensejo da reunião, outras demandas pedagógicas foram apresentadas e debatidas pelas autoridades, tendo a secretária encaminhado os pedidos aos setores competentes da Seduc para análise e parecer que cada caso requer.

Texto e foto: Assessoria