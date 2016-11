Maurão de Carvalho pede estadualização da Rodovia do Café

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), apresentou indicação ao governo do Estado para que a linha 14, conhecida como Rodovia do Café, em Cacoal, seja estadualizada, num trecho de aproximadamente 10 quilômetros de extensão, no sentido da linha E.

O pedido do parlamentar é para que a manutenção e conservação da referida estrada passe para a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), órgão do governo do Estado responsável pela malha viária.

“A Rodovia do Café está numa região de grande produção agropecuária e bastante povoada. Por sua importância para a economia regional, a estrada precisa ser transformada em rodovia estadual”, explicou o deputado.

A linha 14 concentra muita pecuária e cultivo do café, com um movimento muito intenso, gerando um desgaste em diversos trechos.

“A manutenção e conservação da estrada, hoje está sob a responsabilidade da Prefeitura de Cacoal. Por isso, há a necessidade de o Estado assumir esse trabalho, para dar mais celeridade nos serviços de reparos, quando necessário”, completou o presidente.

Autor e foto: Assessoria