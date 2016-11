Parceria entre prefeitura e empresariado vai garantir decoração natalina em Vilhena

O prefeito interino Célio Batista (PP), em visita à redação do Extra de Rondônia, revelou que, ao contrário do anunciado anteriormente, Vilhena terá logradouros enfeitados para o final do ano.

A ausência de orçamento para tanto será compensada com parceria de empresas e artesãos da cidade. “Estivemos reunidos para definir as ações, e na próxima semana começa a instalação da decoração de Natal”, garantiu Célio Batista.

O administrador buscou sensibilizar empresários e comerciantes para contribuir com a iniciativa, argumentando que com a cidade enfeitada os vilhenenses ficam mais motivados para as festas do final de ano, e isso terá reflexos positivos no mercado local.

Além disso, a ação valoriza o trabalho dos artesãos locais, dando visibilidade às suas obras.

Para o próximo ano, quando Célio estará na Câmara de Vereadores, ele pretende elaborar projeto para que as festas deste período contem com programação cultural, lazer e religiosidade, com duração de pelo menos uma semana, dando espaço para a sociedade participar. “Este ano vamos fazer como pudermos, mas tenho certeza que a próxima prefeita vai abraçar esta ideia e concretizar minha proposta”, comentou o interino.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação