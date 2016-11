Pavimentação de Cerejeiras a Pimenteiras entra em fase final de licitação

O governo de Rondônia está concluindo a licitação para pavimentação da BR-435 (RO-399), de Cerejeiras a Pimenteiras, no Cone Sul do estado.

O asfaltamento dos 38 km da rodovia receberá investimentos de aproximadamente R$ 33 milhões do governo estadual, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

A obra foi iniciada em 2015, com o lançamento de um lote de 10 km, já concluído. Agora, o DER está finalizando o processo licitatório dos outros três lotes que garantem da conclusão da obra.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, explica que os lotes já foram licitados e que estão em fase de análise dos documentos apresentados pelas empresas.

Na sequência, segundo o diretor, os processos serão encaminhados para o parecer final da Procuradoria; depois para homologação; empenho e, enfim, para assinatura de contrato com as empreiteiras. Neiva afirma que já foi finalizado o certame da ponte de concreto sobre o ri Araras, com 30 metros de extensão, que receberá investimento de R$ 1 milhão.

O asfaltamento do acesso ao município de Cerejeiras, conforme o diretor do DER, faz parte do planejamento do governo de Rondônia, de concluir a pavimentação dos acessos dos 52 municípios de Rondônia.

“Hoje, apenas Cerejeiras e Campo Novo (na BR-421) não tem acesso pavimentado, mas as duas pavimentações foram autorizadas pelo governador Confúcio Moura”, afirmou Neiva, ao destacar que Confúcio foi a Brasília pedir autorização do Dnit para asfaltar as rodovias federais.

Autor e foto: Nilson Nascimento