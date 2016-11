1º Igreja Batista Nacional de Cabixi realiza evento para Jovens nesse sábado

Acontece na noite deste sábado, 26, no clube CRECIX, no município de Cabixi, o grande culto de louvor e adoração “1º Alerta Jovem” Promovido pela 1° Igreja Batista Nacional (IBN). O evento religioso conta com a participação de jovens de outras cidades.

O Pastor Avelino Lima do IBN de Cerejeiras estará ministrando sobre o tema “Como purificará o jovem o seu caminho? – Salmos 119:9”. O evento que tem início as 19h00 também terá participação do Ministério de Louvor da IBN de Cerejeiras.

Por telefone, Rhuan Carlos Baseggio, um dos organizadores relatou que é grande a felicidade e expectativa para o evento, uma vez que já estão confirmados mais de 60 jovem da IBN de Cerejeiras que irão em caravana com carros particulares e um ônibus.

Rhuan ressalta a importância desse evento para juventude do município “Nossa igreja ainda é pequena, com poucos recursos, e a comunhão dos jovens de Cabixi com os de outras cidades é algo que motiva nossa juventude” frisou o organizador.

1º Igreja Batista de Cabixi realiza evento para Jovens nesse sábado

Autor e foto: Edeblandes Ortis