Academia Atlética Fitness está sob nova direção

A academia Atlética Fitness está sob a direção do advogado Jefferson Flores há cerca de um mês. Ele também é responsável pelo 1º Cartório de Registro Civil e Notas de Vilhena.

Segundo Jeferson, a academia se destaca em Vilhena por ser uma das únicas toda climatizada. O estabelecimento conta com uma grande variedade de atividades físicas entre elas musculação, zumba, jump, step, pump, circuito, treinamento funcional, ginástica rítmica.

Jefferson destaca que a academia conta com profissionais capacidades para atender bem os clientes. “Oferecemos uma academia climatizada, aparelhos completos e novos e uma ótima equipe de professores formados e capacitados para melhor atender”, disse Jeferson.

Para as pessoas que desejam conhecer mais a Atlética Fitness basta ir até a academia que fica localizada na Avenida Presidente Nasser, número 3863, no bairro Jardim América, em Vilhena. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3322-9448.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Divulgação