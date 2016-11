CORUMBIARA: leilão vai arrecadar fundos para Hospital de Câncer de Barretos

Neste domingo, 27, será realizado em Corumbiara o 9º leilão Direito de Viver do Hospital de Câncer de Barretos. O evento vai acontecer no parque de exposições do município.

Hoje, sábado, 26, será realziado a primeira edição do “Baile Direito de Viver”.

Já no domingo a partir das 11h será servido um saboroso almoço com suculento churrasco, com arroz, pequi, gueroba, frango, maionese, farofa, mandioca e salada, música ao vivo. As 14h começa o leilão.

Durante o evento serão sorteados prêmios de uma rifa que será comercializada por apenas R$10. Toda renda arrecada será revertida em prol do Hospital do Câncer de Barretos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustração