Darci Cerutti participa de cerimônia de dispensa militar e encerramento de Projeto Escolar em Vilhena

O vice-prefeito eleito de Vilhena, Darci Cerutti participou na manhã desta sexta-feira, 25 de novembro, da solenidade de Juramento da Bandeira realizada no Tiro de Guerra.

Onde mais de 100 jovens receberam os certificados de dispensa de incorporação (CDI), que comprova que o cidadão se alistou em alguma força armada, porém, foi dispensado.

A solenidade foi conduzida pelo Sargento Emanuel Denizar, responsável pelo TG, que regeu o juramento envolvendo todos os jovens e para encerrar a cerimônia convidou o vice-prefeito Darci Cerutti para o discurso final.

Cerutti destacou a importância do alistamento na vida de muitos jovens. “É um momento decisivo na vida de vocês, pois muitos aqui definirão agora suas vidas profissionais. Esse ato de hoje, nos faz refletir sobre as ações cívicas e amor à pátria”, concluiu, desejando ainda sucesso na carreira optada por cada um deles.

Logo após o término do evento no Tiro de Guerra, o vice-prefeito dirigiu-se à Escola Estadual Genival Nunes para participar do encerramento do Projeto de Consciência Negra idealizado pela escola.

O evento contou com desfiles, apresentações culturais e almoço com comida típica, todos voltados à cultura africana.

Autor e foto: Assessoria