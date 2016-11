Força Tática detém dupla por porte de munição

Na noite desta sexta-feira, 25, a guarnição da Força Tática fazia ronda de rotina pela Avenida 731 com a Rua 740, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando observaram dois homens em um carro VW Bora de cor preta, placa OQX-4292/Vilhena.

Os rapazes, ao perceberem a viatura agiram de forma que chamou a atenção dos militares. Com isso, foi feito abordagem aos suspeitos identificados como Douglas Ferreira Costa, de 23 anos e Jailison Araújo Brecher, de 21 anos.

Com eles, nada de ilícito foi encontrado, mas no interior do veículo foram encontradas cinco munições intactas calibre 38, que segundo Jailison havia comprado no bairro, mas não disse de quem. Na residência de Jailison foi encontrado um cigarro de maconha.

Porém, no dia 11 de novembro do corrente, Jailison havia fugido da polícia, quando na ocasião foi feito revista numa casa no bairro São José e encontrado dois pés de maconha e diversos tipos de entorpecente, no qual a mulher dele menor de idade, em primeira mão, disse que a droga pertencia a ele, depois na delegacia mudou a versão e disse que era dela.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para a delegacia de Polícia Civil, e o carro para o pátio da Ciretran, já que o condutor não portava nenhum tipo de documento do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia