Hoje tem “8ª Noite Cultural Afro Brasil” em Vilhena

Com roda de capoeira, desfile e exposição e fotos será realizado hoje, sábado, 26, em Vilhena a 8ªNoite Cultural Afro Brasil.

O evento será realizado na Praça Ângelo Spadari no centro de Vilhena e vai começar a partir das 18h.

Com objetivo de celebrar o Dia da Consciência Negra que é comemorado no Brasil, no dia 20 de novembro, o evento conta com organização do professor de capoeirista Odair Belarmino, popularmente conhecido como Ki-suco.

“Convido a população para participar desse importante evento que celebra a cultura afro-brasileira”, disse Ki-suco.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Marcio Guilhermon