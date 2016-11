Luizinho anuncia conquista de sede do Ciretran para Chupinguaia

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou na manhã desta quinta-feira, 24, a construção de uma sede para o Ciretran de Chupinguaia.

A obra será executada pelo governo do Estado e atende a uma reivindicação da população levada pelo deputado. O governo do Estado já anunciou o início da obra para o ano de 2017.

Segundo o deputado a sede será construída em um terreno municipal que foi doado ao Estado após aprovação do prefeito e vereadores. “O prefeito e os vereadores entenderam da necessidade da construção de uma sede para o Ciretran da cidade e então fizeram a doação para o governo que através do Detran irá construir a sede”, disse.

Goebel aproveitou para destacar o quanto é importante para o atendimento da população uma sede nova. “Tanto os servidores e as pessoas que precisam do serviço do Ciretran logo poderão contar um espaço amplo e planejado para atender a demanda da cidade. Fico feliz de ter sido o porta voz da população e feliz em saber que o governo atendeu o nosso pedido”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria