PM prende avô acusado de estuprar neta recém-nascida

Hélio M.A.S (41), foi preso nas primeiras horas deste sábado (26), suspeito de estuprar a neta, uma recém-nascida de apenas 30 dias de vida. O crime aconteceu em uma residência localizada no município de Candeias do Jamary, distante cerca de 20 km da capital.

O acusado foi a casa de sua filha, mãe da criança, visivelmente embriagado, pegou a bebê no colo e passou a fazer carinhos intensos. A mãe da criança percebeu que o acusado acariciava sua filha na região genital e logo pegou de volta. Assustada a dona de casa colocou a filha na cama e foi até a cozinha contar o ocorrido para seu marido e quando retornou, encontrou o suspeito deitado na cama com a criança já despida. Questionado, Hélio disse que tirou a roupa da menina por que estava calor, mas o ar condicionado do quarto estava ligado. Hélio foi expulso e mostrou-se estar armado com uma faca na cintura.

O filho de hélio, um adolescente de 16 anos ficou revoltado com a atitude do pai e agrediu ele com uma paulada na cabeça. Familiares acionaram uma equipe da PM, que foi ao local e prendeu o acusado em flagrante.

Na delegacia foi descoberto, que Hélio é ex-apenado e havia cumprido pena de quatro anos de prisão pelo crime de estupro.

Fonte: RONDONIAOVIVO