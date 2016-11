Prefeita eleita de Vilhena parabeniza Governador por entrega de títulos urbanos

A prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou na manhã da última sexta-feira, 25, da solenidade de entrega de títulos urbanos realizada pelo Governo do Estado de Rondônia no município de Cabixi.

Rosani fez questão de participar do encontro tendo em vista a qualidade do projeto desenvolvido pelo executivo estadual, além de parabenizar o município de Cabixi por mais essa conquista.

Ao lado do marido, o ex-prefeito Melki Donadon (PTB) Rosani parabenizou Confúcio Moura pelo projeto e destacou a importância de o Estado atuar na regularização de lotes urbanos. “Isso traz mais segurança aos proprietários, além de gerar mais organização social, uma vez que estes lotes poderão receber mais investimentos de seus donos através de financiamos e outras formas de expansão e melhorias”, disse a prefeita de Vilhena.

Rosani ressaltou que o município de Cabixi é um grande parceiro de Vilhena no sentido de fortalecer a região para que juntos possam proporcionar grandes benefícios aos moradores do Cone-sul de Rondônia. “É sempre uma grande satisfação visitar municípios vizinhos e poder conhecer de perto as suas potencialidades. Cabixi está de parabéns e a chegada desses títulos vem melhorar ainda mais essa cidade promissora”, arrematou.

Autor e foto: Divulgação