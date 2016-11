Idoso é conduzido à delegacia sob suspeita de molestar garota de 12 anos

Um homem de 64 anos foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Vilhena, sob suspeita de ter molestado uma garota de 12 anos.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) recebeu informação de populares que um idoso de 64 anos, que é vizinho da vítima, na área rural de Vilhena, estaria mantendo relações sexuais com a menor de idade.

A guarnição foi até a casa da vítima, porém, a mãe dela não sabia onde ela estava. Algum tempo depois, a garota foi encontrada nas proximidades da residência.

Testemunhas ouvidas pelos policiais relataram que o suspeito mantém caso com a menina desde o mês de fevereiro desde ano. Contudo, nesta tarde de domingo, 27, o suspeito foi avistado levando a garota para a mata aos fundos da chácara dele, depois de algum tempo o idoso levou a vítima em seu carro e a deixou nas proximidades da casa dela. Em revista no veículo, foi encontrada uma cartela contendo um comprimido de estimulante sexual masculino, ou seja, Viagra.

O idoso, nega que tenha mantido relações com a garota, disse que apenas dava carona para ela. Porém, na delegacia a menina relutou muito em falar sobre o caso.

O Conselho Tutelar foi chamado para auxiliar a mãe e a garota, quanto ao caso que agora passa a ser investigado pela Polícia Civil.

O idoso foi apresentado ao delegado de plantão para esclarecer os fatos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia