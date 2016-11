Jovem é ferido com canivete, recusa atendimento e foge do HR

O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde deste domingo, 27, na Rua Duque de Caxias, no centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, V.C.S, de 20 anos, relatou a polícia que estava na casa dele quando A.J.O.S, de 20 anos, invadiu a residência dizendo que V.C, tinha mandado uns policiais darem uma surra nele devido ele ter furtado um notebook na casa de V.C.

Com isso, A.J, passou a agredir V.C, com socos e pontas-pé, porém, V.C, conseguiu pegar um canivete e golpeou A.J, no peito. Mas em seguida chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que levou a A.J, ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Contudo, A.J, que estava muito alterado, não aceitou ser medicado no HR, e fugiu tomando rumo ignorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia