Padre se despede de Vilhena em reinauguração da igreja Santo Antônio; FOTOS

O padre Flávio Melchor Tartari fez um discurso de despedida durante a missa de reinauguração das instalações da igreja Santo Antônio, na manhã deste domingo, 27.

Na celebração, o pároco informou que no dia 09 de janeiro de 2017 muda-se para o município de Ji-Paraná, onde coordenará o Seminário Diocesano João Paulo II.

O congresso tem por objetivo a preparação de pessoas para o sacerdócio.

Flávio chegou em Vilhena em março de 2011, vindo do município de Fraiburgo, do Estado de Santa Catarina. Quem deve substituir Flávio será o padre Marcos Bento, de Ji-Paraná. Uma missa de despedida e boas-vindas aos padres que deve ser coordenada na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

REINAUGURAÇÃO

As instalações da Comunidade Santo Antônio, localizada no bairro Bodanese, foram reinauguradas neste domingo, com a presença de inúmeros fieis.

O coordenador da comunidade, Antônio Mendes Martins, o popular “Japão”, ressaltou a colaboração e participação de todos na concretização da obra. “Todos estamos de parabéns”, frisou. Na ocasião três novos ministros foram apresentados à comunidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia