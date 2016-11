Será que vai sobrar alguém ?– Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ O feriado destra semana foi agitado por matéria publicada em jornal da capital, na qual a vereadora Valdete Savaris, de Vilhena, é acusada de participar de esquemas da prefeitura e de colegas da Câmara que já estão encalacrados.

@@@ Ela é uma das três autoridades eleitas em 2.012 que até agora estavam fora do escândalo, e entra na linha de tiro. Isso não vai acabar nunca?

@@@ Pois nem deve. Se há corruptos presos ou enrolados com a “Dona Justa”, é preciso aproveitar o embalo e partir à caça dos corruptores. Afinal de contas, trata-se de uma mesma corda com duas pontas.

@@@ A dança das cadeiras na Câmara de Vereadores, com pendengas entre suplentes, ainda deve ter novos rounds. Nesta semana a nocauteada foi Heloísa Bueno, que foi afastada da função porque trocou de partido estando na condição de suplente. Não pode!!!

@@@ E na prefeitura o interino Célio Batista também promove mudanças no primeiro escalão. Já fez algumas, e acena que pode haver mais substituições nos cargos de comando. Isso com cerca de 25 dias úteis para o final do mandato.

@@@ Batista, que retorna ao Parlamento em janeiro, quer executar da melhor forma possível a difícil missão que lhe caiu sobre a cabeça, o que o cacifaria para disputar a presidência da Câmara no primeiro biênio da legislatura que vem por aí.

@@@ Numa conversa com a equipe do Extra de Rondônia, Célio soltou uma pérola e tanto: “Sabe que não é difícil ser prefeito? É só ter determinação, vontade de trabalhar e uma equipe técnica dando suporte”, analisa acerca da experiência que vive atualmente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa