CEREJEIRAS: jovem preso dizia a mãe que mudas de maconha eram de tomate

Um jovem foi conduzido a delegacia de Polícia Civil na manhã da sexta-feira, 25, após ser suspeito de comercializar mudas de maconhas plantadas no quintal de sua casa, na Rua Piauí, em Cerejeiras.

O acusado, Raí Gomes da Silva, de 23 anos, teria adquirido as “plantas” no estado do Mato Grosso. A mãe do jovem disse à polícia que seu filho teria enganado ela, dizendo que a muda era de tomate.

Um sargento da Polícia Militar estranhou a movimentação de pessoas na casa para comprar mudas da planta e chamou a polícia ao local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa