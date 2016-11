COLORADO: 3ª cavalgada dá ponta pé inicial para “Leilão Direito de Viver”

No ultimo sábado, 26, foi realizada em Colorado do Oeste, a terceira edição da cavalgada “Direito de Viver” em prol Hospital de Câncer de Barretos.

A cavalgada saiu da do Parque Santa Rita, em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e percorreu as principais avenidas da cidade, convocando a população para participar do 15º leilão Direito de Viver.

O término da cavalgada foi no parque de exposições, onde foi servido um delicioso almoço. Centenas de pessoas, com cavalos, bois, carroças e veículos, se fizeram presentes.

A cavalgada foi ponta pé inicial para o 15º leilão Direito de Viver que acontece no dia 4 de dezembro onde a renda será revertida em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O evento vai contar com várias atrações, ao meio dia almoço e a tarde o grande leilão.

Informações sobre o evento pelo telefone (69) 9 8414-8138 com Admir Sapateiro.

