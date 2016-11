Evento celebra Dia da Consciência Negra em Vilhena; veja fotos

Para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro, foi promovido em Vilhena no último, sábado, 26, a 8ªNoite Cultural Afro Brasil.

O evento contou com uma programação composta por atividades que valorizaram as expressões culturais de povos afrodescendentes, entre eles roda de capoeira, desfile da beleza negra e a exposição de fotos “Faces do Quilombo”, promovida pela jornalista e produtora cultural Andréia Machado.

A noite cultural foi realizada na Praça Ângelo Spadari no centro de Vilhena e contou com a participação de várias pessoas que prestigiaram as atividades.

Um dos organizadores do evento o professor de capoeirista Odair Belarmino, popularmente conhecido como Ki-suco disse que a realização da noite cultural foi importante, pois contribuiu para combater preconceitos e também valorizar a cultura-afro-brasileira em Vilhena.

O Extra de Rondônia registrou os melhores momentos do evento cultural. Veja fotos.

