Lixo hospitalar e entulhos dentro do HR gera revolta de internauta; direção explica

Nesta segunda-feira, 28, um acompanhante de paciente internado no Hospital Regional de Vilhena entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para expressar sua indignidade quanto aos cuidados externo no pátio do HR.

Segundo o internauta, saiu para tomar um Ar fresco quando se deparou com diversos materiais infectantes, ou seja, lixo hospitalar jogados em lixeira a céu aberto e entre meio a entulhos que estão no pátio do hospital.

Entretanto, há mais de 40 dias a obra que estava sendo realizada ao lado da cozinha foi paralisada sem nenhuma explicação da empreiteira.

Além disso, varias tampas de esgoto estão abertas, inclusive uma ao lado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). E, nos corredores lixos e águas acumuladas, deixando, ambiente propício para criação de insetos e mosquitos transmissores de doenças.

A reportagem entrou em contato com a diretora do HR Sandramar Lemes, que prontamente atendeu e deu sua versão para a situação em questão.

De acordo com Sandramar, a reclamação do internauta procede. Ela já entrou em contado com a empresa que estava fazendo a reforma e o responsável garantiu que até quinta-feira, 1, irá retirar os entulhos provenientes da construção.

Porém, o lixo hospitalar que foi jogado por cima dos entulhos e em lixeiras será retirado imediatamente, as tampas dos esgotos serão recolocadas.

Contudo, o trabalho será feito em parceria com a secretaria de obras, pois o HR não tem um centavo de orçamento. “Estamos contando com a compreensão e apoio de todos os servidores para manter o hospital em funcionamento”, disse a diretora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta