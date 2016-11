Pai ameaça matar filha de dois meses após espancar esposa e ser preso

Josias S.M (24), foi linchado e preso no último domingo (27), acusado de agredir a esposa com vários socos, pontapés e por ameaçar de morte a filha de apenas dois meses de vida. O crime aconteceu no distrito de Jaci Paraná, distante cerca de 90 km da capital.

Muito embriagado, Josias foi até a casa da ex-mulher pegar os filhos, duas crianças para passar o domingo e quando foi impedido se revoltou. O homem agrediu a dona de casa, pegou a filha do colo da mulher e se embrenhou em uma mata.

Desesperada, a mulher acionou ajuda da PM, que mandou uma equipe ao local e encontrou o homem armado com uma faca. O agressor ao ver os policiais disse “abaixem as armas, caso contrário eu mato ela (bebê), a facadas”.

Em um momento de descuido, Josias foi desarmado e imobilizado. Populares que presenciaram as ameaças contra a criança, se revoltaram, arrancaram o homem das garras da polícia e iniciaram linchamento. O homem acabou lesionado e foi socorrido para uma unidade médica da região.

Após ser medicado, Josias foi encaminhado para a Central de flagrantes onde ficou a disposição da Justiça.

