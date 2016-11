Prefeitura tenta reorganizar projeto da macrodrenagem

Preocupado com a situação da maior obra pública já projetada em Vilhena, a macrodrenagem, o prefeito Célio Batista está tomando todas as providências para reativar as obras.

As ações estão sendo efetuadas em duas frentes: execução de serviços de emergência para conter o risco de deterioração do que já está feito e contenção da erosão na Avenida Curitiba; além da correção de erros do projeto.

A meta de Batista é deixar a parte burocrática normalizada para que o próximo administrador vilhenense possa retomar e concluir o empreendimento.

Para resolver o caso da erosão, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) fez um desvio do curso da água da enxurrada que estava provocando o dano.

Esta fase já foi executada, e agora a Semosp vai começar a cobrir a cratera que foi criada com entulhos de construção civil, cascalho e terra. Com estas ações o risco de desabamento do canal já construído deve ser contido.

A outra parte do problema, que diz respeito à burocracia, está sendo tratada por técnicos do Município, incluindo engenheiros, através de duas equipes de trabalho.

Uma delas atua junto ao Ministério das Cidades, em Brasília, enquanto a outra o acompanhou para Porto Velho, onde participou de audiência com representantes da Caixa Econômica Federal. Orientadas por estes organismos federais, os técnicos já trabalham na correção dos erros detectados no projeto.

Com estas ações em andamento, o prefeito Célio Batista está convicto que resolve os problemas existentes e deixará seu sucessor com plenas condições de retomar e concluir a macrodrenagem a partir de abril do próximo ano, após a temporada das chuvas.

“Estamos em ritmo acelerado e correndo contra o tempo. Temos que deixar toda a parte técnica resolvida este ano para que a próxima gestão retome os serviços assim que cessar as chuvas. Está regulamentado aditivo e orçamento necessário para sequencia do maior projeto que Vilhena já teve, tanto pelo valor elevado assim como pelo benefício que trará a toda a população”, destacou Célio Batista.

