Professora da Unir anuncia lançamento de livro “O Príncipe Digital”

A professora, jornalista e pesquisadora Maíra Bittencourt, do Departamento de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Vilhena, realizará em Vilhena dois eventos de lançamento do livro “O Príncipe Digital”.

No dia 30 de novembro ela receberá a imprensa e a comunidade para um bate-papo na livraria “Café e Letras”, e no dia 1º de dezembro, proferirá palestra para os estudantes de jornalismo da UNIR, no auditório da Unir Vilhena.

A obra apresenta reflexões sobre os problemas sociais, políticos e comunicacionais que afetam o Brasil.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Maíra explicou que a obra têm como base pesquisa realizada em 74 manifestações populares, entre os anos de 2013 e 2015, em 25 estados e no Distrito Federal. Ela propõe a reformulação e atualização do conceito de Príncipe.

Levando adiante a teoria criada por Maquiavel, “O Príncipe Digital” aponta que se vive não apenas uma crise no jornalismo, mas em todo o modelo de organização da sociedade.” Isso envolve o sistema capitalista, democrático e estruturado nas atuais bases de poder vigentes nas sociedades ocidentais”, analisou.

Maíra Bittencourt é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Graduada em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, pela Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), Maíra é Professora Adjunta no curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia