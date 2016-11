Projeto leva poesias para as ruas de Vilhena

A primeira edição do projeto “Poste Poesia na Amazônia” foi realizada neste sábado, 26, na Avenida Melvin Jones em Vilhena. O projeto tem como objetivo de espalhar poemas pelas ruas e avenidas do município.

Promovido pelo Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções e a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (Acemda) em parceria Coletivo Camaradas integrante da Rede Nacional de Intervenções e Performances (REDE IP), o projeto ainda conta com a colaboração do artista vilhenense Vitor Gomes com seu estúdio DeadUnlike.

Uma das organizadoras do projeto, a jornalista Andréia Machado, informou que projeto será realizado mensalmente nos municípios do Cone Sul de Rondônia. “A ideia é levar poesia, amor e alegria para vários pontos da cidade, e também outros municípios de Rondônia”, informou Andréia que ressaltou que a primeira edição foi positiva apesar da chuva intensa na tarde do sábado.

No projeto uma equipe de voluntários da Acemda e do Serpentário Produções colaram poesia nos postes contribuindo para democratizar o acesso à arte e leitura.

Para o poeta vilhenense Marlon Minotto o projeto é importante, pois além de incentivar a leitura e também contribui para a valorização dos poetas da região. Opinião compartilhada por Andreia, que destaca que o projeto pretende levar uma mensagem de paz e amor nas ruas da cidade.

“O mundo tem se organizado de uma forma que as pessoas estão trabalhando cada vez mais. Instantes de descanso são bem-vindos. Essas intervenções são algo inusitado. Ao aparecer em meio à confusão, causam um efeito agradável. Acredito que as poesias que pedem parar e apreciar a vida, funcionam como incentivo para as pessoas refletirem sobre a vida”, opinou Andréia.

Próxima edição

Andréia informou que a próxima edição do projeto será realizada no mês de dezembro, e com a colaboração de voluntários os poemas serão colados nos postes da cidade.

De acordo com Andréia, o projeto precisa de doação de cola, pincel e papel. As pessoas que desejam ajudar na realização do projeto como voluntários ou que desejam fazer uma doação para custear o projeto podem entrar em contato através dos telefones (69) 98458-9403 ou 98144-7590.

Click nas fotos para ampliar

Texto e fotos: Assessoria