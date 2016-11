Rapaz leva quatro tiros e está em estado grave no HR em Vilhena

A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira, 28, num salão de beleza, na Avenida 1705, próximo ao semáforo da Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Cristiano Pereira Mendes, de 25 anos, mais conhecido por “Feio”, estava no salão jogando sinuca com colegas, quando dois homens chegaram numa moto.

Segundo testemunhas, o carona desceu de arma em punho se aproximou da vítima e sem falar nada disparou por seis vezes, acertando quatro disparos em Cristiano.

Ele foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi até ao local do fato e colheu informações para registrar a ocorrência. Até momento do fechamento da matéria não havia informações de quem poderia ter cometido o crime.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia