Rosangela Donadon participa de debate sobre gestão militar em escolas de RO

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) antecipou sua ia a Porto velho nessa semana por conta de uma audiência com o governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB) para a continuação dos debates acerca da militarização de algumas escolas públicas do estado de Rondônia.

De acordo com a parlamentar, o município de Vilhena será contemplado com o projeto.

Rosangela Donadon esteve reunida com o governador juntamente com os vereadores eleitos em Vilhena, Rogério Golfeto (PTN) e Carlos Suchi (PTN) que é policial militar da reserva remunerada, além do presidente do PTN em Vilhena, Wagner Borges.

Rosangela Donadon disse que os dois vereadores visitaram a escola modelo do projeto de militarização, a qual funciona em Jacy Paraná e perceberam que o município de Vilhena pode ganhar com esse tipo projeto. “O projeto é viável e acredito que tem tudo pra dar certo. Algumas escolas precisam ter suas imagens resgatadas, além de trazer novamente o respeito aos professores e a comunidade na qual estão inseridas”, comentou Suchi.

A instituição de ensino que receberá o projeto ainda não foi escolhida, uma vez que a comunidade educacional do município será ouvida pelo poder executivo antes que a decisão seja oficialmente tomada.

“Esse tipo de trabalho vem trazendo muitos resultados positivos nas comunidades escolhidas. Conseguimos perceber que os alunos levaram a proposta a sério e os resultados foram nítidos. O Governador Confúcio Moura está de parabéns pela medida e vamos trabalhar ainda mais para que possamos conquistar muito mais benefícios para a educação pública de Rondônia”, comentou a deputada.

Rosangela Donadon continua com sua agenda de trabalho na capital, Porto Velho, onde está trabalhando em busca de novos recursos para o Cone-sul de Rondônia.

