Só na Bença visita Lar do Idoso em Ji-Paraná

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) – membro efetivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – visitou o Lar Aurélio Bernardi, que ampara idosos no município de Ji-Paraná.

Segundo o parlamentar, a intenção da visita foi a de conhecer as instalações daquela unidade assistencial que, atualmente, atende 78 idosos. “É importante esta aproximação entre o parlamento e as instituições para conhecermos o que tem sido realizado em favor dos idosos”, disse Só na Bença.

Além de conhecer as instalações, dialogar com as pessoas assistidas pelo Lar e funcionários, o deputado conheceu o projeto de ampliação do Aurélio Bernardi, apresentado por Luís Bernardi e Tereza Aparecida, respectivamente, presidente e administradora da instituição.

De acordo com Luís Bernardi, a visita do deputado revitalizou a intenção de ampliar o atendimento do Lar do Idoso, com a construção de 24 novos apartamentos. Ele esclareceu que a instituição oferece aos idosos cinco refeições diárias, sessões de fisioterapia, atendimento odontológico; dispomos de farmácia 24 horas, sala de primeiros socorros e curativos e salão de beleza. Bernardi ressaltou que o custo mensal está em R$ 100 mil, cujos recursos advém de doações e dos rendimentos pessoais.

Com relação à construção dos novos apartamentos, a previsão é de que sejam investidos R$ 440 mil, provenientes de uma emenda coletiva de deputados estaduais. O deputado Só na Bença participa com R$ 50 mil.

“Ajudar uma pessoa não mudará o mundo, mas mudará o mundo dessa pessoa”, declarou parlamentar sobre a emenda destinada ao Lar do Idoso.

