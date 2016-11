AVV premia os melhores atletas das Avelíadas

Neste sábado, 26, na sede da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) aconteceram as disputas finais das avelíadas e a premiação dos campeões e atletas destaques.

Os jogos internos da Associação começaram no feriado de aniversário de Vilhena com sequência na quinta e sexta-feira e se estendeu por todo o sábado, possibilitando o encontro dos participantes dos dois projetos e seus familiares.

O dia foi repleto de energia e muito voleibol com as disputas de fundamentos da escolinha (manchete e toque), vôlei de quadra das turmas intermediárias e pré-mirim; além dos quartetos para o infantil e a da já tradicional gincana que envolve as crianças e adolescentes que ficaram sob o comando dos atletas do infanto e a coordenação do acadêmico de educação física Bruno Reis que foi o responsável pela organização.

Após os quatro dias de disputas, no final da tarde do dia 26 foram premiados os vencedores e atletas destaques. Na gincana a equipe amarela foi à campeã seguida pelo time azul e branco, na disputa das turmas intermediárias a equipe “C” levou a melhor que teve a equipe “B” na segunda colocação e a “D” no terceiro lugar.

Na categoria pré-mirim, a AVV/UNIMED venceu no masculino e feminino que teve como vice-campeãs as equipe da AVV/RD FARMA. O pódio se completou com as equipes da AVV/CMDCA.

A grande expectativa da tarde era para o anúncio dos atletas e alunos destaques das avelíadas que foi comemorado tanto pelos atletas e alunos como por seus familiares. Na categoria pré-mirim venceram: Micael Coelho, William Oliveira, Maria Eduarda,Yasmin Gabrieli e Andressa Ferreira.

As premiações mais aguardadas eram dos alunos da escolinha e os vencedores foram: Mariana Gomes, Kaune Plakiquetin, Emanuelly Santos, Gláucio Maciel, Luan Oliveira e Heloisa Lima. Outro momento emocionante e que levou grande parte dos presentes às lagrimas foi à homenagem à vice-presidente da AVV Rita Eustáquio pelos anos de incondicional doação ao fortalecimento do voleibol em Vilhena e ao crescimento e estruturação da associação ao longo destes quinze anos de dedicação.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria AVV