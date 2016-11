Cartório imprime mais celeridade no atendimento ao cidadão em Vilhena

Os cartórios de Vilhena têm investido em melhorias para atender a população. Mudanças que têm garantido agilidade e celeridade nos pedidos dos clientes e consolidado um novo conceito nas unidades cartorárias, antes marcadas pelo aspecto antiquado.

O 1º Cartório de Registro Civil e Notas de Vilhena, é um exemplo, pois onde os clientes demoravam até de 20 a 30 minutos para ser atendidos atualmente o tempo médio de espera é de cinco minutos, sem fila de espera como reconhecimento de firma, informou o cartorário vilhenense, Jefferson Flores em visita a redação do Extra de Rondônia.

Para se ter ideia da rapidez dos atendimentos casos de partilha são resolvidos em apenas uma semana. De acordo Jefferson, atualmente o cartório conta com funcionários capacitados para atender o público. “Temos três bacharéis em direito e também três estudantes de direito que prestam serviço no cartório”, disse Jefferson.

No cartório são oferecidos serviços de casamento, registro civil e de imóveis, partilha, divórcio, escritura de compra, venda e doação de imóveis, união estável homoafetiva, e ata notarial entre outros serviços.

“Também realizamos constantemente treinamentos para os funcionários. Agora o cartório conta com 20 profissionais para atender a população”, disse Jefferson.

Para as pessoa que precisam dos serviços oferecidos no cartório , ele fica localizado na Rua Jucelino Kubitschek, 411 , no centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia