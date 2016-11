Com telefonia liderando reclamações, Procon orienta consumidores nas compras neste final de ano

Com quase 3 mil atendimentos efetuados desde o início do ano, o Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON) de Vilhena, obteve soluções em 90% dos casos.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a gerente regional do Proncon, Ana Paula Campos de Oliveira, apontou que a telefonia segue como primeira em reclamações entre os vilhenenses, sendo seguida pelos empréstimos bancários.

“O consumidor deve ficar atento, se precaver para evitar transtornos. No caso das telefonias elas trabalham com metas e se utilizam de diversos meios para chegar ao consumidor. Boa parte dos reclamantes são idosos, que acabam por contratar pacotes sem saber ao certo que isso ira incidir na conta”, destacou a gerente.

Ana Paula explicou que o órgão existe para prestar assistência ao consumidor que se sentir prejudicado. “Contatamos as empresas, que são notificadas e em 90% dos casos atendidos chegou-se a uma solução”, explicou.

Com a proximidade das festas de fim de ano a orientação do PROCON é pesquisar. A gerente regional destacou que fazer cotação de preço e verificar a qualidade do produto são cuidados importantes. “Para as compras na internet é importante redobrar a atenção, fazer ‘Print’ das páginas com o passo-a-passo da negociação, além de verificar segurança da página”, afirmou.

E concluiu dizendo que“busquem pelos seus direitos, não deixe de procurar o PROCON, pois o consumidor é o lado mais fraco quando se fala em compra e venda”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa