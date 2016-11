Com tendência a reprovação, Câmara vota contas do prefeito afastado Zé Rover

Os vereadores vilhenenses se reúnem esta semana, em sessão extraordinária, para apreciar as prestações de contas da administração municipal referentes a 2.013 e 2014.

A data da sessão ainda não está definida, mas acontece entre quinta e sexta-feira.

De acordo com informações de bastidores, o parlamento deve rejeitar o balanço apresentado pelo prefeito afastado Zé Rover, seguindo julgamento do Tribunal de Contas.

As contas já foram rejeitadas pelo TC de Rondônia em abril deste ano, com a decisão provocando grande repercussão no Poder Legislativo na ocasião.

Tanto que se cogitou, inclusive, a abertura de CPI para investigar o caso. Passados tantos meses a após tudo o que aconteceu com as autoridades do Legislativo e Executivo local, é coerente que não se aprovem as contas neste momento, posto que os atos da gestão Rover estão sob suspeita.

Um dos integrantes atuais da legislatura revelou ao Extra de Rondônia que a tendência é de rejeição aos relatórios, com consequente reprovação das contas do prefeito afastado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia