Comarca de Cerejeiras realiza sexta edição da Campanha “Paz em Casa”

A comarca de Cerejeiras realizou a sexta edição da Campanha “Paz em Casa”, com atividade de conscientização sobre a temática junto aos Agentes Comunitários de Saúde, seguindo as orientações instituídas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que sugere a realização de ações voltadas para o combate à violência doméstica.

A ação foi executada pelo Núcleo Psicossocial da comarca de Cerejeiras, sob a coordenação do magistrado Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos, juiz diretor do fórum, e teve a finalidade de habilitar os profissionais da saúde que atuarão como multiplicadores de ações educativas para enfrentamento da violência contra a mulher, dando visibilidade à população quanto a temática da violência doméstica por meio de orientações e entrega de panfletos informativos, durante os seus acompanhamentos às comunidades.

A estratégia visa alcançar os lares cobertos pelo Programa de Saúde Comunitária: “Quanto maior a divulgação mais esclarecimento terá a população para enfrentar esse problema que se agrava a cada dia.

A campanha é um esforço concentrado de todos os Tribunais de Justiça do país, visando a promoção da paz em casa”, conforme afirmou a assistente social Vanessa, Chefe do NUPS da comarca.

Suheiner Santos, assistente social, informou que o trabalho de prevenção contra a violência doméstica e familiar, bem como o combate à desigualdade de gênero, deve estar presente em nossa ação cotidiana profissional, portanto, por meio da Campanha “Justiça pela Paz em Casa”, tivemos a oportunidade de efetivar as ações e fortalecer a Lei Maria da Penha como instrumento de combate à violência contra as mulheres.

As assistentes sociais, Suheiner Santos e Vanessa Simões abordaram os temas: Violência contra a mulher, um problema também de Saúde Pública; Arranjos familiares; Questão de Gêneros; Mitos e preconceitos relacionados à violência doméstica e familiar; Ciclos da violência; Formas de violência e Rede de proteção da mulher. Por sua vez, a servidora Valéria Simões, graduada em Direito, explanou sobre as legislações jurídicas que protegem e amparam as mulheres vítimas de violência.

Servidores da comarca participaram, ainda, do Curso de Capacitação “Métodos de intervenção interdisciplinar em casos da Lei Maria da Penha”, promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, ocorrido de 28 a 30 de novembro de 2016, com o intuito de buscar informações sobre o Projeto Abraço.

