Escola de futebol “Furacão” do Atlético Paranaense é inaugurado em Cerejeiras

Em uma parceria da Guarda Mirim de Cerejeiras, no comando do presidente Valmir Joaquim de Faria, Cerejeiras passou a ser palco de um grande projeto social ao abrigar a escolinha de futebol do Clube Atlético Paranaense, em Rondônia.

O objetivo, além de formar novos craques para o futebol, é reduzir a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, incentivar os estudos e constituir cidadãos. A escolinha do Avaí de Vilhena e uma escolinha de Corumbiara participaram da inauguração, que ainda contou com um torneio no domingo, 28, no Estádio Municipal Rosalino Baldin. A escola Furacão de Cerejeiras é patrocinada por Nenzinho e comerciantes locais.

O responsável pelas escolinhas do ‘Furacão da Baixada’ na Bacia Amazônica, como o time é conhecido nacionalmente, o ex-craque Valdecir dos Santos, popularmente ‘Ferreirinha’, explica que para meninos de 5 a 14 anos que queiram participar da escolinha ‘Furacão’, não há qualquer custo, como de mensalidades ou matrículas. “Estamos de olho sim na formação de base do futebol nacional, mas antes de tudo estamos aqui para formar cidadãos e para fazer parte do Clube Atlético Paranaense a criançada tem de estar com notas boas, notas ruins levam à advertência e até a eliminação do grupo”.

Ferreirinha, que agora é também ‘olheiro’ do Clube, passou por importantes times brasileiros como Santos, Botafogo, cruzeiro, e no exterior por equipes de Portugal, Espanha e Itália.

Texto e fotos: Assessoria